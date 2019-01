Nach Schnee-Chaos: OÖ-Lifte wieder in Betrieb

Wegen akuter Lawinen-Gefahr nach den Schneefällen der vergangenen Wochen mussten die oö. Skigebiete teils gesperrt werden. Zum Wochenende hin kann Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) Entwarnung geben.

"Die sieben 'Snow & Fun Skigebiete' sind rechtzeitig zum Wochenende wieder in Betrieb und bieten bei strahlendem Sonnenschein beste Pistenbedingungen. In Vollbetrieb gehen die Skigebiete Hochficht, Hinterstoder, Wurzeralm, Dachstein West, Feuerkogel und die Freesports Arena Dachstein Krippenstein. Der Kasberg startet mit einem Teilbetrieb. Schneehöhen zwischen 1,8 Metern am Hochficht und 3,9 Metern auf der Wurzeralm begeisterten bereits in den vergangenen Tagen die Skifahrer", so Achleitner Freitag in einer Presseaussendung.

Trotzdem Warnung: Auf den Pisten bleiben

Allerdings: So ganz vorbei ist es mit der Lawinengefahr noch nicht. "Aufgrund der aktuellen Lawinensituation im freien Gelände wird den Skifahrerinnen und Skifahrern empfohlen, unbedingt im gesicherten Pistenraum zu bleiben", warnt Achleitner.

„Die ausgezeichnete Schneelage bringt jetzt beste Voraussetzungen über die Semesterferien hinaus bis zum Sonnenskilauf im März“, freut sich Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der OÖ. Seilbahnholding und Sprecher der "Snow & Fun Skigebiete".

„Das Interesse für Winterurlaub in Oberösterreich ist ungebrochen groß, die Anfragen- und Buchungslage für die Semesterferien sehr gut. Um die traumhaften Bedingungen in den Skigebieten nach den Schneefällen der letzten Wochen bestmöglich darzustellen, verstärken wir nun die Kommunikations- und Marketingaktivitäten auf den Hauptmärkten Österreich, Deutschland und Tschechien“, erklärt Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.

Und hier kommt ihr zu den Webcams der Skigebiete, um online zu schauen, wie die Pistenverhältnisse sind und das Wetter ist.

Auch die meisten Straßen wieder frei

Und auch was die Straßensperren aufgrund der Schneesituation betrifft, gibt's gute Nachrichten. „Die Anzahl der gesperrten Landesstraßen konnte innerhalb weniger Tage stark minimiert werden. Grund dafür ist einerseits die witterungsbedingten Entlastungen und andererseits die hohe Leistungsbereitschaft der oö. Straßenmeistereien“, so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ)

Bereits Donnerstagabend konnte die Sperre auf dem B138 Pyhrnpass aufgehoben werden. Ebenfalls wurde gestern mit der Räumung der Landesstraße 550 "Hengstpass" begonnen. Auch hier kann bei gutem Verlauf der Arbeiten bestenfalls Freitagabend, spätestens aber am Samstag, 19. Jänner, mit einer Verkehrsfreigabe gerechnet werden.

„Aktuell sind nur mehr fünf Landesstraßenabschnitte aufgrund von Lawinengefahr und Schneedruck gesperrt. Vor einer Woche waren noch 34 Totalsperren", so Steinkellner.

