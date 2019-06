Nach drei Stunden Zocken: Kinderzimmer in Brand

Zocken bis die Konsole raucht? Samstag, gegen 14 Uhr, stand ein Kinderzimmer im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in der Freistädter Straße in Linz Urfahr in Brand.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich die Familie – drei Teenager im Alter zwischen 14 und 18 Jahren und ihre 47-jährige Mutter samt den fünf Hunden und Katzen – bereits selbst aus der Wohnung gerettet, wartete vor der Haustür. Die Kaninchen konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Verletzt wurde niemand.

Gegenüber den Einsatzkräften gab die Mutter an, dass einer ihrer Söhne zuvor in seinem Zimmer drei Stunden mit seiner Spielkonsole gezockt hätte.

Wohnung nicht bewohnbar

Kurz darauf war aus dem Kinderzimmer ein lauter Knall zu hören. Es brannte und dicker Rauch kam aus dem Kinderzimmer, der sich immer weiter in der ganzen Wohnung ausbreitete. Was da Feuer gefangen hatte, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, wird erst ermittelt.

"Die Kinder der Frau erzählten, dass die Playstation Feuer gefangen hatte", erzählt Gerhard Krenn, Einsatzleiter der Feuerwehr Linz. Obwohl es nur in einem Raum gebrannt hatte – nämlich im Kinderzimmer – sei die Wohnung unbewohnbar, so Krenn gegenüber "Heute". Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Insgesamt waren 6 Fahrzeuge mit 21 Feuerwehrmännern im Einsatz. Nach knapp zwei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden.



