Nach langem Kampf erlag junge Mutter Krebsleiden

Diese Nachricht erschüttert nicht nur die OÖ.-Polizeifamilie. Sie bewegt das ganze Land. Die junge Polizistin und Mutter einer zweieinhalbjährigen Tochter, Isabella St. (30), erlag am Dienstag nach monatelangem Kampf ihrem schweren Krebsleiden.

In einem herzzerreißenden Hilfe-Aufruf auf Facebook hatte Gatte Richard St. alle im Netz ersucht, für seine Frau zu beten.

Dabei hatte die Polizistin 2017 den Brustkrebs überstanden, galt als geheilt. Sie begann auch wieder zu arbeiten. Doch im letzten Jahr entdeckten die Ärzte Metastasen in der Lunge, Leber und den Knochen.

Heirat am Valentinstag



Seither kämpfte die Polizistin tapfer gegen den Krebs an. Ihr Gatte wich kaum von ihrer Seite am Krankenbett. Am Valentinstag gab sich das Paar noch das JA-Wort. Zuletzt durfte Isabella St. auch wieder nach Hause zu ihrer Familie.

Doch am Dienstag folgte die traurige Nachricht. Die 30-Jährige hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

"Heute am frühen Morgen, durfte MEINE GELIEBTE FRAU in Ruhe ihren Weg gehen. Isabella ist jetzt unser einzigartiger, wundervoller, liebevoller Engel, sie wird immer bei uns sein!!!!" – postete Richard St. einige berührende Zeilen auf Facebook.



(mip)