09. April 2019

Arbeiter stanzt sich 5-Zentimeter-Loch in Hand

Schwerer Arbeitsunfall in Wels! Montagvormittag geriet ein 34-jähriger Arbeiter mit der rechten Hand in eine Presse, stanzte sich dabei ein fünf Zentimeter großes Loch in die Hand.