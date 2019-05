So streng bewachen Camper Linzer Maibaum

Schlafen im Wohnmobil und das mitten am Linzer Hauptplatz. Ganz prominent wurde der Linzer Maibaum, er kommt heuer aus der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla (Bez. Vöcklabruck), bewacht. Der Baum wurde ganz nach Protokoll am Samstag in einem Waldstück in Neukirchen gefällt und am Dienstag in der OÖ. Landeshauptstadt aufgestellt.

Die örtliche Feuerwehr gemeinsam mit Vereinen aus der Spender-Gemeinde ließen sich in der ersten Nacht nach dem Aufstellen am Hautplatz nieder, campten nur knappe zwei Meter entfernt von der 23 Meter hohen Fichte.

Da hatten Maibaum-Diebe also keine Chance.

Das Maibaum-Stehlen hat in Österreich lange Tradition. Je nach Gemeinde gibt es unterschiedliche Regeln dazu, wer, wann, wie lange und auf welche Art und Weise den Baum stehlen darf.

Was beim Maibaum-Stehlen in ihrer Heimatgemeinde erlaubt ist können Sie >>hier nachlesen.

Zum Vergleich: Der Maibaum in Linz darf innerhalb der ersten drei Tage nach dem Aufstellen gestohlen werden – in Neukirchen an der Vöckla in der Nacht des Aufstellens (bis 24 Uhr).

Die Bilder des Tages





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)