Ohne Anstehen zu Michelangelo und Da Vinci

Wer wollte schon immer Da Vincis Mona Lisa oder Botticellis Die Geburt der Venus live erleben? Jetzt bekommen Sie die Gelegenheit. Denn von 14. Februar bis 12. Mai werden die legendären Kunstwerke in der Linzer Tabakfabrik von Da Vinci, Michelangelo, Botticelli und Raffael neu aufgelegt.

60 Werke sind zu sehen

"Man muss lange Warteschlangen in Kauf nehmen um die Originale zu sehen", so Kurator Manfred Waba. So entstand die Idee, die Bilder der Renaissance-Künstler in Originalgröße neu zu reproduzieren. Mit der Ausstellung soll dem Publikum der Zugang zu 60 Werken erleichtert werden. Besondere Highlights: Michelangelos David-Statue und Da Vincis Letztes Abendmahl.

Schauplatz der großen Meister



Die Tabakfabrik verwandelt sich in einen Kunstpalast, in dem jeder Künstler eine eigenen Raum bekommt. Dort werden die nachgedruckten Bilder und Fresken aus Kunststoff und Leinen perfekt ausgeleuchtet. Den Besuchern wird dadurch ein

Erlebnis garantiert, die sie beim Original oftmals nicht hätten.

Die Ausstellung hat von Mittwoch bis Montag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Unter der Woche gibt's reduzierte Eintrittpreise. Eintritt für Erwachsene: 16,50 Euro (Samstag und Sonntag 18,50 Euro). Audioguide inklusive. Tickets sind ab sofort auf cofo.at erhältlich.

Und hier ein kleiner "Test" zu den Kunstwerken.:

(ika)