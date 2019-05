Online-Betrüger schlugen im Internet eiskalt zu

Diese Aktionen waren für zwei Oberösterreicher alles andere als cool! In einem Onlineshop hatte ein Braunauer (39) am 15. April diesen Jahres eine Kühl- und Gefrierkombination (Wert: 700 Euro) bestellt, bekam allerdings die Ware nie geliefert.

Am 3. Mai erstattete er schließlich Anzeige bei Polizeiinspektion Ach-Hochburg.

Auch einen Linzer (22) führte der vermeintliche Online-Händler aufs Glatteis. Der 22-Jährige hatte im April ebenfalls eine Kühl- und Gefrierkombination um 430 Euro bestellt. Doch auch diese kam nie an.

Auch der Linzer erstatte bei der Polizei am 3. Mai Anzeige. Erste Erhebungen ergaben, dass im Internet bereits vor dem besagten Onlinehändler gewarnt wird.

