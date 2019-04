Opus-Konzert für krebskranke Mutter (29)

Vor wenigen Monaten berichteten wir über das Schicksal von Isabella Staudinger (29) aus Vorchdorf (Bez. Gmunden). Und wie die an Krebs erkrankte Polizistin und Mutter einer zweijährigen Tochter tapfer gegen ihre Krankheit ankämpft.

Gatte Richard (34) kümmert sich aufopferungsvoll um die gemeinsame Tochter Viktoria. Er gab dafür sogar seinen Job als Bauleiter auf, um für Viktoria und seine Frau da zu sein.

Jetzt gab es einen ersten Lichtblick: Im Februar war ihr Zustand noch sehr kritisch (Metastasen in Leber, Lunge und im Kopf), doch momentan kann Isabella daheim sein.

Um der Familie zu helfen und ihr wenigstens die finanzielle Sorge zu nehmen, wurde jetzt ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: AT26 3451 0000 0768 1299; Verwendungszweck: FAMILIE STAUDINGER

Auch ihre Polizei-Kollegen unterstützen Isabella:

Und jetzt helfen auch Florian Werner und Robert Zauner von der Konzertagentur floro.at mit – und spenden einen Teil des Erlöses vom Opus-Konzert am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt; Beginn: 19 Uhr), am Rathausplatz in Gmunden an die Familie.

Genaugenommen sind es 10 Euro pro verkaufter Karte (kostet 38,30 Euro). Wer also etwas Gutes tun will – und obendrein noch Kult-Band Opus ("Live is life") sehen will: Karten kaufen. Und zwar hier. Oder auf heute.at/tickets.

(ab)