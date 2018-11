Parkschaden des Jahres: Erster Hinweis auf Rowdy?

Völlig demoliert steht der Wagen von Daniela V. in ihrer Garage in Gallneukirchen (Bez. Urfahr-Umgebung). Auch zwei Tage nach dem wohl schlimmsten Parkschaden des Landes (wir berichteten), kommt die zweifache Mutter nicht zur Ruhe.

Immer wieder läutet das Handy, schreiben ihr zahlreiche User auf Facebook. "Die Anteilnahme und Hilfe ist überwältigend. Damit habe ich nicht gerechnet", so die 34-Jährige im "Heute"-Gespräch.

Ein User will ein demoliertes weißes Auto, das zu dem Unfall passen könnte, gesehen haben. Es soll auf einem Parkplatz in der Linzer Innenstadt stehen. "Ich werde mir das anschauen", so die Gallneukirchnerin.

Lenkerin hat zumindest eine Vollkasko-Versicherung

Sollte der Hinweis nicht zu dem fahrerflüchtigen Lenker führen und auch sonst keine weiteren hilfreichen Aussagen bei der Polizei einlangen, würde die zweifache Mutter selbst auf dem Schaden sitzen bleiben. Dabei ist der schwer beschädigte Renault Kadjar erst drei Jahre alt.

Glück im Unglück: Die 34-Jährige hat zumindest eine Vollkasko-Versicherung, hätte somit nur den Selbstbehalt zu bezahlen. Sie sagt: "Ich habe bereits mit meinem Versicherungsmakler gesprochen. Morgen kommt der Wagen in die Werkstatt. Dann wird alles weitere geregelt. Auch einen Leihwagen sollte ich dann bekommen."

Indes wird der Beitrag der Gallneukirchnerin auf Facebook weiter fleißig geteilt.

