Pizza-Zusteller parkt quer über Rad- und Gehweg

Eine heiße Pizza, schnell geliefert. Wer will das nicht?! Doch ein Zusteller in Linz wollte so rasch beim Kunden sein, dass er es mit den üblichen Parkregeln nicht mehr ganz so genau nahm.

Umfrage Wurden Sie schon einmal beim Falschparken gestraft? Natürlich, schon öfter

Nein, überhaupt noch nie

Ja, aber erst ein paar Mal

Wie ein Foto, das "Heute" zugeschickt wurde, zeigt, parkte der Zusteller seinen flotten Kleinwagen nämlich kurzerhand quer über Rad- und Gehweg in der Wildbergstraße.

Das Auto ließ der Zusteller einfach offen stehen. Mehrere Fußgänger gingen etwas verwundert am offenen Wagen vorbei, Radfahrer mussten über den Grünstreifen ausweichen.

"Das kommt dort immer wieder vor", so ein Augenzeuge zu "Heute".

