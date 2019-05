Schüler schlug Alarm 03. Mai 2019 09:35; Akt: 03.05.2019 09:35 Print

Pizzaofen fing Feuer, zerstörte fast Gartenhütte

Mitten in der Nacht ging ein Pizzaofen nahe einer Gartenhütte in Bad Hall in Flammen auf. Ein Nachbar (14) hatte den Brand bemerkt.