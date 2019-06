Pkw-Überschlag bei Geisterfahrer-Crash

Ein Geisterfahrer hat am Sonntagvormittag einen schweren Verkehrsunfall in Hörsching verursacht. Das Fahrzeug war auf der Wiener Straße in der falschen Richtung unterwegs, als es mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Eines der beteiligen Unfallfahrzeuge hat sich daraufhin überschlagen und kam auf dem Dach liegend zur Ruhe. Die Insassen waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus den Wagen befreit und wurden von der Rettung notfallmedizinisch versorgt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und half bei den Aufräumarbeiten. Die Wiener Straße war in beide Fahrtrichtungen für rund eineinhalb Stunden nur erschwert passierbar. Über den Gesundheitszustand der Opfer ist derzeit nichts bekannt.

(mr)