Polit-Streit um 800 Mio. Euro teure Ostumfahrung

Dienstag stellten Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) und Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) die nun fixen Pläne vor, wie die Ostumfahrung verlaufen soll.

Konkret: Bei Treffling im Norden von Linz führt die Umfahrung von der A7 ab, dann durch einen fünf Kilometer langen Tunnel. Bei Steyregg geht's dann zur B3. Schließlich über eine neue Brücke über die Donau nach Ebelsberg.

Hier die Grafik dazu:

Für Achleitner und Steinkellner ist die Variante (sie wird am 1. Juli beschlossen werden) der große Wurf. "Die Ostumfahrung ist eines der wichtigsten Zukunftsprojekte für Linz und den oberösterreichischen Zentralraum. Durch den geplanten Autobahnausbau in Tschechien ergibt sich langfristig ein durchgängiger Verbindungskorridor zwischen Berlin-Dresden-Prag-Linz. Daraus erwachsen hohe Anforderungen an diese Osttangente. Um eine Entlastung der A7 im Linzer Stadtgebiet gewährleisten zu können, ist eine leistungsfähige Nord-Süd Verbindung essentiell", so die beiden.

Anschober: "Klares Nein zur Ostumfahrung"

Doch von Umweltlandesrat Rudi Anschober kommt scharfe Kritik: Für ihn ist der Bau ein Signal in die falsche Richtung. Anschober: "Jetzt wieder vorrangig in den Straßenausbau zu finanzieren und neuerlich 800 Mio. Euro in das nächste hochrangige Straßenbauprojekt (neben dem Westring; Anm.) und damit in die Attraktivierung des Autoverkehrs zu investieren, ist mit der überfälligen Klimawende völlig unvereinbar. Im übrigen drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe, wenn die Klimaziele verfehlt werden. Von mir gibt es daher ein ganz klares Nein für die Ostumfahrung."

Er würde das Geld anders investieren wollen: "Mit 800 Mio. Euro können wir einen großen Fortschritt beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs machen, damit endlich viele OberösterreicherInnen eine echte Wahlfreiheit und der Klimaschutz eine Chance erhalten. Die Kosten für ein 365-Euro-Ticket sind dazu vergleichsweise gering."

Und damit ging das politische Ping-Pong-Spielchen gleich weiter. Die FPÖ ließ nämlich nicht lange auf sich warten, um Kritik an Anschobers Kritik zu üben.

FPÖ: "Anschobers Kritik an Realität vorbei"



Die Grünen-Kritik an der Ostumfahrung sei völlig an der Realität vorbei, so FPÖ-Verkehrssprecher Peter Handlos. "Während in Tschechien in naher Zukunft ein durchgängiges Nord-Süd-Autobahnnetz entsteht, beschäftigen sich Oberösterreichs Grüne damit, dringend notwendige Entlastungsprojekte zu torpedieren. Eine tatsächliche Mehrbelastung zum Nachteil der Linzer und des Klimas entsteht dann, wenn keine Umfahrungsalternative zur A7 Stadtautobahn gebaut wird."

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)