Polizei sucht diesen Bankomatkarten-Dieb

Dieser Unbekannte soll bereits am 22. März in einem Supermarkt in Regau (Bez. Vöcklabruck) einer 72-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck die Geldbörse samt Bankomatkarte gestohlen haben.

Der Mann dürfte Komplizen gehabt haben. Bevor er zuschlagen konnte, sollen drei oder vier Burschen im Alter von 20 bis 25 Jahren die Frau abgelenkt haben.

Direkt nach dem Diebstahl versuchte der Dieb mit der gestohlenen Bankomatkarte, bei einem Geldautomaten in Gmunden Geld abzuheben – scheiterte aber, wie die Polizei berichtet.

Auch weitere Karte gestohlen

Bei dem Mann handelt es sich vermutlich um denselben Täter, der auch schon eine Woche zuvor in Leonding (Bez. Linz-Land) eine Geldbörse samt Bankomatkarte erbeutet hatte. Zwei Mal soll mit der Karte bei Bankomaten in Leonding Bargeld behoben worden sein.

Die Polizeidienststelle Vöcklabruck bittet um Hinweise: TelNr. 059133/ 4160.

(cru)