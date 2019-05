Polizist rettet Mädchen mit Umarmung

"Es war Sonntag um 18.24 Uhr. Das weiß ich deshalb noch so genau, weil ich den Notruf gewählt habe", erzählt Michael Hubmann.

Der 36-jährige Polizist und Stadtpolizeikommandant-Stellvertreter war gerade am Heimweg, als er auf der Voestbrücke ein Mädchen stehen sah. Es stand außerhalb des Geländers. Alles deutete darauf hin, dass es springen wollte.

"Da man auf der Autobahn schwer mit dem Auto stehenbleiben kann, blieb ich im Baustellenbereich stehen und wählte den Notruf. Dann bin ich zu dem Mädchen. Bei ihr stand schon eine Frau. Sie verwickelte die junge Frau in ein Gespräch", so Hubmann im "Heute"-Gespräch.

Auch der Polizei-Major – der am Donnerstag übrigens seinen 37. Geburtstag feiert – stieg in den Dialog mit ein, schaffte es wenige Minuten später das Mädchen dazu zu bewegen, sich über das Geländer ziehen zu lassen. "Sie legte die Arme um mich, so konnte ich sie rüberziehen." Es wurde von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Zog Mädchen über Geländer

Eine Lebensrettung, wie fühlt sich das an?

"Selbst für einen Polizisten ist das ein absoluter Ausnahmezustand und eine nicht alltägliche Situation, an die man sich immer zurückerinnern wird", zeigt sich der 36-Jährige nachdenklich.

"Wobei man auch sagen muss", so Hubmann weiter, "das Mädchen ist auch anderen Vorbeikommenden aufgefallen. Wie sich später rausgestellt hat, sind mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen – schön, das es doch noch so viele Leute gibt, die mit offenen Augen durch's Leben gehen."

