Regen überflutete Keller und Garagen

Es schüttete nicht lange, dafür wie aus Kübeln und die Feuerwehr hatte deswegen alle Hände voll zu tun.

In Heiligenberg im Bezirk Grieskirchen setzte ein heftiger Wolkenbruch am späten Nachmittag Keller und Garagen unter Wasser. Die Feuerwehr musste kommen und helfen das Wasser auszupumpen. Auf vielen Höfen wurden die Felder und Zuwege überflutet.

Probleme gab's auch in Wolfsegg am Hausruck. 38 Liter Regen pro Quadratmeter wurden dort am Abend gemessen.

Starker Regen auch im Inn- und Mühlviertel

Von den Regenmassen verschont blieben auch nicht Teile des Inn- und Mühlviertels. Betroffen waren Gemeinden in Ried im Innkreis wie etwa Neuhofen im Innkreis.

Im Mühlviertel musste die Feuerwehr nach dem starken Gewitter in Lasberg nach Freistadt ausrücken.

Wetterausblick

In den nächsten Tagen sind vereinzelt Regenschauer möglich, die Gewittergefahr ist aber eher gering.

Das kommende Pfingstwochenende soll voraussichtlich sonnig und heiß werden. Es erwarten uns wieder Temperaturen um bis zu 30 Grad in ganz Oberösterreich.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)