Bim-Haltestelle bekommt Riesen-Infoscreens

Gut, Linz hat nur eine Mini-U-Bahn, die in Wirklichkeit eine Straßenbahn unter der Erde ist. In Sachen Infotainment (Information und Unterhaltung) aber kann sich die Landeshauptstadt schon bald mit den U-Bahnen in den Metropolen dieser Welt messen.

Denn ab Donnerstag werden an der Haltestelle Hauptbahnhof zwei jeweils acht Quadratmeter (377 x 214 Zentimeter) große Infoscreens in Betrieb sein.

"Mehr Service für die Fahrgäste"

"Anlass für den Ausbau unseres Informationsnetzwerkes waren die positiven Rückmeldungen unserer Fahrgäste zum bestehenden Infoscreen-Angebot. Zu den bereits 600 Screens in unseren Straßenbahnen und Bussen kommen nun die beiden Großprojektionen am Bahnhof. Damit können wir den Service für unsere Fahrgäste im Haltestellenbereich noch erhöhen“, sagt Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner.

"Aktuelle Informationen"

Und warum das Ganze? Ein- oder umsteigende Fahrgäste haben in der Regel einen Aufenthalt von rund drei Minuten. In Zukunft können sie diese Wartezeit nutzen, um sich mit aktuellen Informationen zu versorgen, so die Linz AG.

