Fünf Polizeistreifen wegen Schreckschuss-Pistole

Da war was los, Sonntagabend in Wels. Fünf Polizeistreifen rückten zu einem Parkplatz in der Welser Maximilianstraße aus. Gegen 20 Uhr war per Telefon der Hinweis eingegangen, dass eine Gruppe Jugendlicher dort Drogen konsumieren würde. Einer von ihnen soll auch eine Pistole bei sich haben, so der Anrufer. Sie soll ihm aus der Gesäßtasche gefallen sein.

Vor Ort trafen die Beamten dann auf vier Personen. Unter ihnen auch ein 21-jähriger Türke, der ihnen sofort auffiel, da er sich bei der Kontrolle besonders aggressiv verhielt.

Er wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten bei ihm dann tatsächlich eine Waffe. Allerdings keine echte. Die Schreckschusspistole sieht einer echten Waffe nur täuschend ähnlich.

Auch Klappmesser gefunden

Die Polizisten fanden im Auto des 21-Jährigen außerdem ein zur Schreckschusspistole passendes leeres Magazin und ein Klappmesser. Beides wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Das Auto dürfte der Bursch übrigens ohne Führerschein und im alkoholisierten Zustand gefahren haben. Er wurde angezeigt. Drogen wurden keine bei ihm gefunden.

(cru)