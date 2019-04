SP-Luger und die FPÖ sind wieder ganz versöhnt

Nachdem es in der "Koalition" (rein formell ja nur ein Arbeitsübereinkommen) zwischen SPÖ und FPÖ in Linz ordentlich gekracht hatte, ist jetzt wieder alles gut.

Das verkündeten Bürgermeister Klaus Luger und der Linzer FPÖ-Chef Markus Hein am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Zuvor hatte es ein Treffen zwischen Luger und Hein gegeben, wie "Heute.at"-Leser bereits seit Montag wissen. Mehr dazu hier.



Streit ums Wörtchen "Zwangsregierung"

Auslöser des ganzen Streits war ein Interview gewesen, das Luger Ende vergangener Woche gegeben hatte. In dem Gespräch mit dem Standard hatte er das Übereinkommen mit der FPÖ als "Zwangsregierung" bezeichnet.

Luger hat in dem Gespräch die FPÖ hart kritisiert und auch ein Verbot der Identitären vehement gefordert. Wohl kein Zufall: Zuvor war er vom linken Flügel der eigenen Partei für seine Partnerschaft mit der FPÖ in Linz mehrfach hart kritisiert worden.

Das konnte die FPÖ um Hein nicht auf sich sitzen lassen. In einer Presseaussendung forderte man recht unverhohlen vom Bürgermeister ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit, mehr dazu hier.



Rückzieher

Schon kurz nach der deftigen FPÖ-Aussendung ruderte Luger im Gespräch mit "Heute.at" am Montag zurück. Das Wort "Zwangsregierung" sei so ja nicht gemeint gewesen, habe sich auf den Proporz bezogen.

Nun habe es mehrere Gespräche gegeben, in denen die "Missverständnisse" ausgeräumt wurden, so Luger am Dienstag.

„Wir bekennen uns zu diesem gemeinsamen Arbeitsübereinkommen, mit dem wir die Stadt Linz weiterbringen wollen“, so Luger und Hein am Dienstag. Die Zusammenarbeit funktioniere auf Sachebene sehr gut. Deshalb werde sie fortgesetzt.

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)