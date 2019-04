Gratis-Führerschein und mehr Gehalt für Lehrlinge

Werden sich bald andere Städte daran ein Beispiel nehmen? Die Lehrlinge würde es sicher freuen!

Am Magistrat Wels werden seit dem Jahr 1997 Lehrlinge ausgebildet: Anfangs in den Berufen Gärtner, Bürokauffrau/mann und Koch.



Mittlerweile sind es acht Berufsfelder, in denen junge Menschen am Magistrat eine Lehre absolvieren können:



Veranstaltungstechniker

Bautechnischer Zeichner

Applikationsentwickler

Tierpfleger

Gärtner

Koch

Straßenerhaltungsfachmann

Verwaltungsassistent

Insgesamt gibt es 15 Lehrstellen am Magistrat Wels. Aktuell sind sechs davon besetzt und neun unbesetzt.



Insgesamt 534 Stellen in Wels offen

Auch zahlreiche Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften und Lehrlingen. Derzeit sind in Wels 534 Lehrlingsstellen (Monatsstatistik AMS Wels) offen.

Die Stadt prescht jetzt vor, bietet den jungen Leuten viele Verbesserungen, um sie für einen Job bei der Stadt zu begeistern und zu halten.

"Renommierte Firmen setzen in der Lehrlingsausbildung besondere Maßstäbe, um junge Menschen zu rekrutieren. Dazu zählt auch eine Überbezahlung der bisher festgesetzten Lehrlingsentschädigung. Künftig wird auch die Stadt ihren Lehrlingen mehr bezahlen. Die Erhöhung beträgt zwischen 20 Prozent und 30 Prozent mehr als bisher", so die Stadt in einer Aussendung.

Ein Beispiel: Bisher erhielt der Lehrling zum Straßenerhaltungsfachmann im ersten Lehrjahr 546,40 Euro, künftig bekommt er 728,53 Euro ausbezahlt. Der Lehrling zum bautechnischen Zeichner geht in Zukunft statt mit 744,40 Euro mit 992,53 Euro im ersten Lehrjahr nach Hause.

Weitere "Goodies" für Lehrlinge:



- Bei ausgezeichneten Erfolgen in der Lehrausbildung – sowohl in der Schule als auch in der Arbeit – übernimmt die Stadt Wels künftig die Kosten der Führerscheinausbildung der Klasse B.

- Falls der Lehrling den Führerschein bereits erworben hat, stellt die Stadt Wels stattdessen einen Gutschein für eine Reise in gleicher Höhe zur Verfügung.

- Lehrlinge, die bis zu zwei Mal „nur“ einen guten Erfolg erreichen konnten, erhalten einen hohen aliquoten Anteil für die Führerscheinprüfung.

- Ist ein Internatsaufenthalt zum Berufsschulbesuch erforderlich, übernimmt die Stadt Wels – wie auch bereits bisher – die anfallenden Kosten.



Polit-Streit um Paket

„Damit wollen wir mehr junge Menschen ansprechen und ihnen zeigen, dass der Magistrat nicht ein verstaubter Beamtenapparat ist, sondern ein moderner und abwechslungsreicher Betrieb", so Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

Die SPÖ Die Welser SPÖ unterstützt "ausdrücklich" die Lehrlingsoffensive, so Fraktionsvorsitzender Stefan Ganzert. Allerdings sei der Lehrlingsmangel im Magistrat auch hausgemacht. Rabl habe 2016 einen Aufnahmestopp von Lehrlingen am Magistrat verhängt.

Das wiederum lässt die FPÖ nicht auf sich sitzen: "Die FPÖ Wels hat 2015 die Stadtregierung mit einem großen Schuldenberg übernommen. Aufgrund der angespannte budgetären Situation der Stadt Wels war es dringend notwendig, Reformen zu setzten. Lediglich 2016 wurden weder Posten nachbesetzt noch neue Stellen ausgeschrieben und deshalb auch keine Lehrlinge aufgenommen", so die Partei in einer Aussendung.

Die SPÖ verbreite "Fake News", sei jetzt "wehleidig", so die Freiheitlichen.



