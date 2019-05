Satire-Plakat wird von Uni-Leitung abmontiert

"Platz für Monumente" – unter diesem Titel kündigte das Plakat nahe des Uniteichs an der JKU in Linz ein "großes" Bauvorhaben an. Geplant sei eine Statue von Rektor Meinhard Lukas. Der dafür vorgesehene Platz war bereits abgesteckt.

In der Nacht auf Dienstag wurde das Plakat abgestellt, allerdings wenige Stunden später war es schon wieder weg. Der Grund: Natürlich handelte es sich um ein Satire-Projekt, allerdings verstand die Uni-Führung da offenbar keinen Spaß.

Unileitung ließ Plakat entfernen



"Das Plakat sei grenzwertig, wurde mir mitgeteilt", sagt Initiator Moritz Mager im Gespräch mit "Heute". Er ist Chef der Studentenpartei "No Ma'am" und die sorgt als Spaß- und Satirepartei schon seit Jahren immer wieder für Aufsehen.

Diesmal allerdings ging man offenbar zu weit. Verstehen kann das Mager nicht. "Wir haben ja niemanden beleidigt. Hier am Campus wird gerade viel gebaut und da hat sich das angeboten", sagt er. Aber offenbar stoße man sich daran, dass die Statue eigentlich eine des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un sei, vermutet Mager.

Verstehen kann der No Ma'am-Vorsitzende die Aufregung nicht: "Das war hochwertige Satire", ist er sich sicher.

Auf Facebook sucht No Ma'am übrigens die "Plakat-Diebe", man kennzeichnet allerdings den Beitrag vorsorglich als Satire…

(gs)