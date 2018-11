Schon wieder! Frau (60) von Exhibitionist belästigt

Die Hose weit nach unten gezogen, sprang der Unbekannte plötzlich hinter einem geparkten Auto hervor. Dann befriedigte er sich vor den Augen einer Welserin (60) selbst.

Passiert ist der Vorfall am Montag kurz nach Einbruch der Dunkelheit gegen 16.30 Uhr in der Wallerer Straße in Wels. Unmittelbar danach lief der Exhibitionist wieder davon. Die geschockte Frau verständigte die Polizei.

Eine Fahndung nach dem etwa 30-40 jährigen und rund 180 cm großen Täter blieb bislang erfolglos. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Sweater. Auffällig: der Mann hatte einen Schnauzbart.

Schon sieben Vorfälle in den vergangenen zwei Monaten

Der traurige Zwischenfall ist in OÖ leider kein Einzelfall. Alleine in den vergangenen knapp zwei Monaten zeigten sieben Frauen sexuelle Belästigungen bei der Polizei an. Fünf Übergriffe ereigneten sich in Linz, zwei in Wels.

Wie bereits berichtet, entblößte sich drei Mal ein Mann entlang der Linzer Donaulände. Der Exhibitionist (ob es sich dabei um ein und den selben Mann handelt, ist nicht bekannt) stellte sich laut Polizei auf eine Parkbank, ließ vor zwei Spaziergängerinnen (beide 30) die Hose runter und führte in Richtung der Frauen sexuelle Handlungen durch.

Schon am 15. September hat laut Polizei ein Unbekannter ein Joggerin (45) in Plesching belästigt.

Bei einer Linzerin (22) ging ein Exhibitionist sogar noch einen Schritt weiter. Der Unbekannte befriedigte sich vor ihr selbst, fragte die geschockte Frau dann auch noch, ob er an ihr Auto urinieren dürfe (wir berichteten).

