Schon wieder ein Bub am Schulweg verprügelt

Was ist bloß los an unseren Schulen? Innerhalb weniger Wochen wurde jetzt der nächste Fall einer Prügelattacke am Schulweg bekannt. Und wieder soll mit dem Handy mitgefilmt worden sein. Erst Ende März berichteten wir über einen ähnlichen Vorfall an einer Schule in Kleinmünchen.

Auch Bruder wurde zum Opfer



Wie die Krone berichtet, soll diesmal ein 11-Jähriger von einer Gruppe Schulkameraden verprügelt worden sein. Der Bub war am Weg heim, dürfte von den sieben Schülern vor der Schule abgepasst worden sein.

Der 11-Jährige ist Schüler an der NMS Ebelsberg. Die Jugendlichen sollen ihn und seinen Bruder schon seit September drangsalieren. Dem 13-jährigen Bruder soll die Federschachtel zerschnitten worden sein.

Gehirnerschütterung und Prellungen

Der Bub musste nach der Attacke ins Krankenhaus, wurde auf der Kinderstation behalten. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen am Oberkörper.

Die brutale Szene soll außerdem per Handy mitgefilmt worden sein. Laut Krone wurde das Video bereits von der Polizei sichergestellt. Mit einer strafrechtlichen Verfolgung müssen die Angreifer nicht rechnen, sie sind noch zu jung. Einer davon soll allerdings bereits von der Schule suspendiert worden sein.

Die Mutter will ihre beiden Buben jetzt von der Schule nehmen. Der 11-Jährige wird psychologisch betreut.

An den Schulen will man sich jetzt mit dem Thema "Gewalt an Schulen" intensiver beschäftigen.

