Klima-Demo in Linz: "Wir streiken, bis ihr handelt"

Am Freitag fand weltweit die zweite große Demo von "Fridays for Future" für eine bessere Klimapolitik statt.

In Städten weltweit demonstrierten Schüler und andere Kritiker. In Wien waren zu Mittag schon rund 1.500 Schüler am Heldenplatz – mehr dazu hier.

Auch in Linz kamen zu Mittag wieder Demonstranten zusammen.

Die Veranstalter schrieben auf ihrer Website: "Beim 2. Weltweiten Klimastreik setzen wir ein internationales Zeichen zur Europawahl. Viele junge Menschen können am 26. Mai nicht über ihre Zukunft entscheiden. Doch wir können alle gemeinsam unsere Stimmen erheben und die Entscheidungsträger*innen zum Handeln zwingen. WIR STREIKEN BIS IHR HANDELT!"



Klima-Protest in Fenstern

Schon zuvor gab es an der Kunstuni in Linz mitten am Hauptplatz einen Protest für bessere Klimapolitik. In die Fenster wurden gut sichtbare Plakate gehängt: "Gute Luft bitte"

