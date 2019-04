Großeinsatz der Polizei 07. April 2019 09:39; Akt: 07.04.2019 10:45 Print

Aufregung um Schüsse am Welser Hauptbahnhof

Großeinsatz für die Polizei! Am Welser Hauptbahnhof waren am Sonntag in den frühen Morgenstunden Schüsse gefallen.