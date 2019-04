Hochzeitsgäste feuerten aus fahrendem Auto

Zu einem kuriosen Einsatz der Polizei kam es am Ostersonntag in Edt bei Lambach in Oberösterreich. Ein Hochzeitskonvoi bestehend aus einer größeren Anzahl an Fahrzeugen fuhr durch den Bezirk Vöcklabruck, als aus einem der Fahrzeuge merhrmals geschossen wurde.

Polizeistreifen aus mehreren Bezirken wurden alarmiert und fahndeten nach dem Verantwortlichen. In Edt bei Lambach konnten die involvierten Fahrzeuge gestoppt werden.

In einem der Pkw konnte die Polizei schließlich eine Waffe entdecken. Die Insassen wurden kontrolliert und konnten die Fahrt anschließend in Richtung Welser Messegelände fortsetzen.

(mr)