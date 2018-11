Schwer kranke Frau mit zwei Kopfschüssen getötet

Schreckliche Verzweiflungstat am Attersee. Laut Polizei tötete ein 84-Jähriger aus Schörfling am Mittwoch in den Vormittagsstunden im gemeinsamen Wohnhaus seine schwerkranke 75-jährige Ehefrau mit zwei Kopfschüssen.

"Anschließend richtete er die Schusswaffe gegen sich selbst und beging Selbstmord", so die Polizei in einer Aussendung.

Keine weiteren Beteiligten

"Die vorläufigen Obduktionsergebnisse lassen sich zwanglos mit der Spurenlage am Tatort in Einklang bringen", hieß es von der Behörde weiter.

Dass noch jemand an der Tat beteiligt war, kann man laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand ausschließen.

Nichte vorher angerufen

Besonders dramatisch: Kurz vorher rief der 84-Jährige noch bei seiner Nichte an und kündigte die Tat an, wie "Heute" erfuhr. Die Nichte raste zum Wohnhaus – und kam zu spät. Sie alarmierte die Polizei.

Die 75-Jährige dürfte laut ersten Informationen an einer schweren Alzheimer-Erkrankung gelitten haben.

