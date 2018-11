Schwerverletzter (28) nach Streit um Strafzettel

Wie berichtet, rückten Donnerstag gegen 11 Uhr mehrere Polizeistreifen sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen in der Dragonerstraße in Wels an.

Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Welser Spital gebracht. Während zunächst noch über eine brutale Attacke aufgrund einer möglichen Beziehungstat spekuliert wurde, konnte nun die Polizei alles aufklären.

Und das war wirklich passiert: Dem Einsatz ging laut Polizei ein mehr als verworrener Streit voraus. Eine Parkwächterin wollte gerade einen Strafzettel ausstellen, als sie plötzlich von einem Mann beschimpft und beleidigt wurde. Bei dem Mann handelte es sich um einen Rumänen. Der 28-Jährige war jedoch nicht der Lenker des betroffenen Fahrzeugs, hatte auch sonst nichts mit dem Fahrzeug zu tun.

Rumäne trat mit dem Fuß nach dem Hund

Nur Augenblicke danach mischte sich ein Hundebesitzer (59) ein. Er hatte den verbalen Angriff mitbekommen, wollte der Frau helfen. Das wiederum passte dem Rumänen überhaupt nicht.

Er geriet derart in Rage, dass er mit dem Fuß in Richtung seines Vierbeiners trat. Daraufhin "revanchierte" sich der Hundebesitzer mit einem Faustschlag ins Gesicht.

Der 28-Jährige fiel um, stand auf und rannte davon. Sein Pech: Auf der Flucht kam er zu Sturz. Der Rumäne stürzte dabei so unglücklich, dass er sich schwere Verletzungen zuzog und sogar vom Notarzt versorgt werden musste.

