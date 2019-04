Sie ist die coolste Jung-Konditorin Oberösterreichs

Das coole Kopfband mit Paisley-Muster hat ihr Glück gebracht: Die Kirchhamerin Sarah Hessenberger (Lehrling in in der Konditorei Mittermaier in Scharnstein), setzte sich gegen ihre Mitbewerber durch. Sie ging als große Siegerin des Wettbewerbs hervor.

Insgesamt acht Mädchen und drei Burschen stellten sich dem Lehrlingswettbewerb der oö. Konditoren der WKOÖ in der Berufsschule 10 in Linz.

Diese Beiden landeten auf dem 2. und 3. Platz

Auf Platz zwei und drei landeten Florian Hackl aus Sandl (Bez. Freistadt) und Niklas Berger aus Pfarrkirchen im Mühlkreis (Bez. Rohrbach). Die Beiden lernen ihr Handwerk in der Konditorei Lubinger in Freistadt bzw. der Konditorei Zauner in Bad Ischl.

Alle Bewerber mussten unter großem Zeitdruck die selben Aufgaben bewältigen. Unter anderem mussten mehrstöckige Torten, Marzipanfiguren und Pralinen kunstvoll angefertigt werden.

Hessenberger wird auch beim Bundeslehrlingswettbewerb am 16. und 17. Juni in Kärnten teilnehmen.

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)