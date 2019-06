Sind das hier Spuren einer neuen Eier-Attacke?

Eierschalen auf einem Radweg! Was üblicherweise etwa so spannend klingt wie ein umgefallener Sack Reis in China, könnte dieser Tage für Aufregung sorgen.

Warum? Weil es in den vergangenen Tagen immer wieder Berichte über Radfahrer gab, die von Unbekannten mit Eiern beworfen wurden.

Sind die neuen Fotos also Beweise für eine neue Attacke?

Die Bilder wurden in Alturfahr-West an der Abbiegung zum Donauradweg Richtung Puchenau beim Schranken der Mühlkreisbahn aufgenommen.



Ex-Kicker als Opfer

Eines der mindestens sechs Opfer in den vergangenen Tagen war der ehemalige LASK- und Blau-Weiß-Profikicker Markus Blutsch.

Er wurde in der Leonfeldnerstraße in Urfahr von einem Ei getroffen, als er mit dem Rad unterwegs war.

Dass er nicht alleine ist, erfuhr er am nächsten Tag.

"Da habe ich gesehen, dass auf Facebook die Geschichte schon die Runde macht", sagt Markus Blutsch. Mindestens sechs Opfer haben sich mittlerweile beim Stadtmagazin "Linza.at" gemeldet.

