So actionreich ist unser Oberösterreich

Canyoning – Nichts für stille Wasser

Höhlen, Schluchten, reißende Bäche und tosende Wasserfälle sind genau das richtige für all jene, die die Natur intensiv erleben möchten. Beim Canyoning gibt’s ganz viel Action in der wilden Natur. Klettern, springen, rutschen, schwimmen und sogar tauchen – all das gehört zum Canyoning.

Anbieter: jochen-schweizer.at

Gutschein für die Canyoning-Einsteigertour online erhältlich pro Person 75,90 Euro (exkl. Versand)

Ort: Weißenbach am Attersee

Es stehen Termine von Mai bis Oktober zur Wahl

Dauer: Je nach Gruppengröße zwischen zwei ein halb und vier Stunden

Mindestalter 16 Jahr. Bis 18 Jahre nur mit schriftlicher Einverständniserklärung. Nur für Schwimmer. Die nötige Neoprenbekleidung, sowie das Kletter- und Sicherungsequipment wird vom Veranstalter gestellt.

Den "Höhenrausch" erleben – Klettern im Hochseilgarten

Kletterspaß am Breitenstein im Hochseilgarten Kirchschlag. Den "Höhenrausch" erleben und über verschiedene Elemente zwischen den Bäumen balancieren. Die Schwierigkeitsstufen reichen von einfach bis schwer – So ist für jeden etwas dabei.

Für die Kleinen befindet sich ein Kinderkletterpark gleich angrenzend.

Anbieter; Adresse und Kontakt:

Hochseilgarten Kirchschlag

Kirchschlag 11, 4202 Kirchschlag

+43 7215 3747

office@ralfundwalter.at

Mai bis Oktober

Samstag, Sonntag und Feiertage immer von 10-18 Uhr

Zwickeltage: 14-18 Uhr

In den oberösterreichischen Sommerferien immer Mittwoch bis Freitag von 14-18 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertag von 10-18 Uhr geöffnet

Preise Sommersaison 2019:

Erwachsene: 30 Euro

Kinder bis 16 Jahre: 26



Vergüngstigungen mit der OÖ Familienkarte

Motorsport-Erlebnis – Quad Offroad Tour

Erleben Sie ein völlig neues Gefühl von Freiheit bei einer Quad Safari im schönen Mühlviertel! Nachdem auf einem abgesteckten Gelände ein wenig geübt wurde, geht es weiter zu einem richtigen Offroad Parcours – ein ganz besonderes Motorsport-Erlebnis

Gefahren werden kann sowohl unter der Woche (von Montag bis Donnerstag) als auch am Wochenende (Freitag oder Samstag).

Anbieter: jollydays.at

Gutschein online erhältlich.

Tour unter der Woche: pro Person 139 Euro (exkl. Versand)

Tour am Wochenende: pro Person 189 Euro (exkl. Versand)

Ort: Reichenau im Mühlviertel

Von Anfang April bis Ende Dezember

Dauer: zirka zwei Stunden

Mindestalter 18 Jahre. Minderjährige mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Ausrüstung zubuchbar. Mindestteilnehmeranzahl: vier Personen, in Gruppen bis zu sechs Personen.

Nervenkitzel im freien Fall – Bungee Jumping

Lust auf den ultimativen Kick aus luftiger Höhe? Dann sind Sie beim Bungee Jumping am Staudamm Klaus an der Pyhrnbahn richtig. Ganze 50 Meter geht es die Staumauer in die Tiefe. Kopfüber. Das Highlight ist der Dip-In ins Wasser, bei dem man sich nach dem großen Adrenalinrausch abkühlen kann – natürlich nur wenn man auch will.

Anbieter: mydays.at

Preis: 79 Euro pro (exkl. Versand)

Ort: Staudamm Klaus, Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn (Bez. Kirchdorf a. d. Krems)

Mai bis September – Termin nach Vereinbarung

Mindestalter 16 Jahre. Unter 18 Jahren nur mit Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Vom Alltag abtauchen beim Fluss-Schnorcheln in der Traun

Ausgerüstet mit Taucherbrille, einem Schnorchel und Flossen geht’s los! Der Traunfall, ausgeschwemmte Unterwasserschluchten, Forellen und Äschen – All das gibt es bei einer geführten Unterwasser-Tour in der Traun zu sehen.

Vom Wasserfall geht es zur ersten Stromschnelle wo die letzten Felsen umklettert werden. Die nächsten Highlights sind der „Grand Canyon“ – eine Felsenformation die jenen des amerikanischen Nationalparks sehr ähnlich sieht – und die Stromschnellen beim Kraftwerk.

Anbieter: Atlantis Qualidive

Tauchbasis: Viecht am Traunfall 10a, Desselbrunn

info@flusstauchen.at; 0676/4190106

Preis für die Tour: 29 Euro

Ausrüstung (bei Bedarf): 14 Euro

Es kann aus vier verschiedenen Touren gewählt werden.

Begleitung durch mindestens einen Guide

Maximal 12 Teilnehmer

Reine Schnorchelzeit: ca. 60 Minuten. Gesamtdauer (inkl. Ausrüstungsausgabe, Schnorchelkurs, Transfer) ca. 2,5 – 3 Std.

Adrenalin in schwindeligen Höhen – Fallschirm-Tandemsprung

Fest verbunden mit einem erfahrenen Tandem-Master springt man aus einer Höhe von rund 4.000 Metern aus dem Flugzeug quasi ins Nichts. Aber keine Angst, der Tandem-Master öffnet rechtzeitig den Fallschirm. Das ist Adrenalin pur!

Anbieter: jochen-schweizer.at

Gutschein online erhältlich pro Person 229,90 Euro (exkl. Versand)

Einen Videomitschnitt des Sprungs kann man vor Ort gegen Aufpreis buchen.

Ort: Hirschbach im Mühlkreis bei Freistadt

Termin nach Vereinbarung

Mindestalter 10 bzw. 12 Jahre. Bis 18 Jahre nur mit schriftlicher Einwilligung. Mindestgröße zwischen 1,20 und 1,40 Meter.

Alle Angaben ohne Gewähr.

