So könnte die Stadt Linz noch sportlicher werden

Die große Linzer Gesundheitsstudie hat gezeigt, dass jeder zweite Linzer übergewichtig ist. Neben einer gesunden Ernährung wäre Sport beim Abnehmen sehr wichtig. Und hier kommt die Stadt ins Spiel. Denn die kann die Voraussetzungen schaffen, dass mehr Menschen sich sportlich betätigen.

Wissen, wo man sporteln kann. In Köln geht das über eine Homepage. (Bild: keine Quellenangabe) Wissen, wo man sporteln kann. In Köln geht das über eine Homepage. (Bild: keine Quellenangabe)

Aber macht die Stadt das auch? ÖVP-Klubmann Martin Hajart, selbst begeisterter Sportler, meint das Engagement der Stadt sei zumindest stark ausbaufähig. Und Hajart hat auch einige Vorschläge parat, was die Stadt machen könnte.

Info über die Möglichkeiten



Viele Linzer wissen oft nicht, was man in Linz so alles machen könnte. Oft ist es schwierig, gesammelte Infos zu bekommen. "Linz sollte sich an Köln orientieren. Dort gibt es eine interaktive Homepage. Unter www-koelnmag.de werden alle Infos angeboten, wo die besten Orte für das Ausleben zu finden sind", so Hajart. Das sollte sich auch für Linz machen lassen.

Outdoor-Boulder-Würfel auf Donaulände



Die Donaulände ist eine große und stark genutzte Freizeitfläche in Linz. Klettern (Bouldern) in der Halle boomt seit Jahren."Warum verbindet man das nicht einfach. Es gibt Outdoor-Boulder-Würfel, die relativ leicht aufzustellen sind", so Hajart. Als Beispiel nennt er Innsbruck, wo bereits eine solche Anlage steht.

Duschen und Toiletten an der Donaulände



Läufer, Radfahrer, Volleyballer und viele andere Sportler frequentieren die Donaulände bei der ehemaligen Eisenbahnbrücke. Doch Duschen und ausreichend Toiletten (nur beim Lindbauer gibt es welche) sucht man vergeblich. "Schon 2016 wurde ein entsprechender Gemeinderatsantrag einstimmig angenommen. Geschehen ist seit damals aber nichts", sagt Hajart.

Ballsporthalle für Linz



Aber auch in Sachen Indoorsport ist Linz vielen andere Städten unterlegen. So gibt es derzeit keine Volleyball-taugliche (Bundesliga und Europacup) Halle. Abhilfe könnte eine Ballsporthalle bringen. "Das muss man endlich in Angriff nehmen", fordert Martin Hajart.

Die Bilder des Tages



