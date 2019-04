Stadt Linz hat in Sachen Sport Nachholbedarf

Die große Gesundheitsstudie der Stadt hat gezeigt, dass sich die Linzerinnen und Linzer zwar selbst für sportlich halten, dennoch ist jeder Zweite zu dick.

Für den ÖVP-Klubobmann Martin Hajart, er ist selbst begeisterter Sportler, ist deshalb auch die Stadt gefordert, die Rahmenbedingungen zu verbessern.

"Die Linzer Gesundheitsstudie zeigt den dringenden Handlungsbedarf auf – wir müssen uns alle mehr bewegen, mehr Sport treiben! Hier ist einerseits jeder Einzelne gefordert, es muss aber andererseits endlich auch die Linzer Sportpolitik in Bewegung kommen", fordert er im Gespräch mit "Heute".

Infrastruktur ausbaufähig



Es gibt zwar in Linz einige große Sportveranstaltungen, aber in Sachen Breiten- und Freizeitsport gibt es im Vergleich zu anderen Städten Nachholbedarf. Ein Beispiel: An der beliebten Laufstrecke am Donaudamm (Urfahranerseite) gab es immer einen Trinkbrunnen unter der Autobahnbrücke. Im Zuge der Bauarbeiten an der Brücke wurde der ersatzlos gestrichen, sehr zum Leidwesen der Sportler.

"In Linz wurde 2012 der von allen Parteien gemeinsam entwickelte Sportentwicklungsplan beschlossen, umgesetzt wurde allerdings so gut wie nichts! Und an den Ideen und Möglichkeiten hapert es sicher nicht", sagt deshalb Hajart.

