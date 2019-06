Studentin wendet sich mit Brief an Fahrrad-Dieb

Sie brauche dringend sein Fahrrad zurück, um zur Arbeit fahren

zu können, schreibt eine Studentin. Sie habe auch kein Geld, um sich ein neues Rad zu kaufen.

Mit einem Brief appelliert die Linzerin an jenen Dieb, der (oder die) in der Nacht auf Montag (zwischen 2 und 7.30 Uhr) in der Nähe des Lokals Royal Bombay Palace ihr Fahrrad gestohlen hat.

Sie befestigte den doch eher ungewöhnlichen Hilferuf auf einem Fahrradständer am Tatort.

Linzerin gab sogar Namen und Adresse bekannt



Sie rät dem Dieb auch, bei ihr an der Wohnungstüre zu läuten, oder sich bei ihr telefonisch zu melden. Dafür hat die Studentin sogar extra seinen Namen sowie seine Adresse notiert.

Was den Dieb dann erwartet, wenn er sich tatsächlich meldet, ist nicht beschrieben.

Indes bittet Frau um Mithilfe anderer Bürger. Dafür hat sie ein riesiges Foto ihres Fahrrads auf dem DIN A4-Zettel abgebildet und die markantesten Merkmale ihres Drahtesels notiert.

Besonders auffallend: ein Aufkleber mit der Aufschrift "#du bist so graz". Der Sattel ist aus braunem Leder mit grünem, zerrissenem Mjam-Regenüberzug.

Die Besitzerin hofft nun, dass sich der Dieb bei ihr meldet, oder zumindest das Rad zurückstellt. Wir drücken die Daumen!

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)