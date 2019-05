Studenten sollen auch Jugendticket bekommen

Es ist ein tolles Angebot des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes für Schüler und Lehrlinge (bis zum 24. Lebensjahr) in Oberösterreich. Die können um 69 Euro im Jahr mit Zug, Bus und Straßenbahn fahren – so oft und so viel man will.

Die Grünen wollen dieses Angebot, das Jugendticket "Netz", nun auch den heimischen Studenten zukommen lassen. Denn die müssen derzeit tief in die Tasche greifen.

780 Euro kostet es, wenn man zwei Semester lang mit dem Zug von Vöcklabruck aus nach Linz auf die Uni fahren will. 524 Euro wenn man aus Wels kommt. "Das ist viel. Viel zu viel, wenn es nach uns geht", sagt Grünen-Verkehrssprecher Severin Mayr.

Schon über 1.600 Unterstützer



Die Grünen starten deshalb einen neuen Anlauf, um das günstige Jugendticket auch für Studenten zu ermöglichen und haben dafür eine Petition gestartet – und die läuft sehr gut. Nach dem ersten Wochenende haben schon über 1.600 Personen unterschrieben.

"Wir wollen Studenten eine umweltfreundliche und günstige Alternative zum Auto bieten. Aktuell kostet es bis zu 1.000 Euro im Jahr, um quer durch OÖ zu fahren. Mit dem Jugendticket geht das um 69 Euro - und das soll endlich auch für Studenten möglich sein", fordert Mayr.

Und hier findet man die Petition im Internet: jugend-ticket.at

