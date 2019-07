Sturm, Gewitter: Baum kappte Stromleitung

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Gewitter ein Baum in einer Strom- sowie Telefonleitung gelandet. Die Feuerwehr wurde zu einem Sturmschaden gerufen, bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass ein Teil eines Nussbaumes beim Gewitter zuvor in eine Stromleitung gestürzt war.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein extremes Unwetter erlebt? Ja, das werde ich nie vergessen.

Nein, noch nie!

Ich verstecke mich immer tief in meiner Wohnung.

Nachdem die Leitung durch einen Techniker des Energieversorgungsunternehmens stromlos geschaltet worden war, konnte die Feuerwehr damit beginnen, mittels Drehleiter, den Baum aus der Leitung zu schneiden. Abschließend wurde die Leitung auf Beschädigungen kontrolliert und der Strom konnte wieder eingeschaltet werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)