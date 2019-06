Coole Drinks genießen 17. Juni 2019 14:30; Akt: 17.06.2019 15:19 Print

Das ist die neue Strandbar am Pleschinger See

Summer feeling pur in Linz! Seit kurzem gibt es am Pleschinger See eine Strandbar. Eine neue Option neben der Sandburg kühle Drinks in entspannter Atmosphäre zu genießen.