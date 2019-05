"Taskete!", Bollywood-Yoga und Sinnesrausch

Das Noiserock-Duo "Taskete!" (das sind: "Sportfreunde Stiller"-Schlagzeuger Flo Weber und "Harmful"-Sänger Aren Emirze) kommt Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr in den Linzer Posthof. Und da gibt's dann was auf die Ohren.

Und so hört sich "Taskete!" an:



Karten gibt's >>hier.

YAMA – Ein Hauch von Yoga und Bollywood

Das Tanzstück des indisch-australischen Choreografen Ashley Lobo feiert am Samstag, 25. Mai (20 Uhr), Premiere in der BlackBox des Musiktheaters.

Lobo kombiniert Bewe­gungstechniken des westlichen Tanzes mit einer eigens von ihm entwi­ckelten und auf der Yoga-Atmung basierenden Prana-Paint-Technik.

Auch für über 20 Bollywood-Filme schuf der Shooting-Star der indi­schen Tanzwelt die Choreografien.

Infos zum Stück und Karten gibt's >>hier

Hoch über den Dächern von Linz – Sinnesrausch 2019

Elastisch – plastisch – fantastisch. Der Sinnesrausch 2019 eröffnet am Freitag, 24. Mai (geht bis 13. Oktober 2019), unter dem Motto "Kunst und Bewegung". Ein besonderes Highlight des heurigen Sinnesrausch ist der voestalpine open space mit Blick über Linz.

Die Wiener Künstlergruppe Numen/For Use "spinnt" ein blaues Netz in den gesamten inneren Freiraum. Auf dem Dach gibt es eine Aufenthaltszone, in der Jung und Alt die entspannende Atmosphäre genießen können. Plätschern – sprudeln – erfrischen, heißt es für die kleinsten Besucher.

Aber nicht nur auf dem Dach, auch im Saal des Offenen Kulturhauses (OK) können Besucher große Installationen aktiv und spielerisch mit allen Sinnen entdecken.

Beim Sinnesrausch 2019 dreht sich alles um die vier Dimensionen Punkt, Linie, Raum und Zeit. "Der Standpunkt der Besucher gerät dabei im wörtlichen wie im übertragenen Sinn in Bewegung", beschreibt das OÖ Kulturquartier den heurigen Sinnesrausch.

Infos zu den Eintrittspreisen auf sinnesrausch.at

Öffnungszeiten:

24. Mai bis 13. Oktober 2019

Täglich von 10 bis 20.30 Uhr, letzter Einlass 19 Uhr

Achtung: Vor und nach den OÖ Sommerferien ist am Dienstag nur für angemeldete Führungen geöffnet!

