Teenie-Bande warf bei Pfarre die Fenster ein

Mehrere Teenager wurden in Altmünster (Bez. Gmunden) als Verdächtige von mehreren Sachbeschädigungen ausgeforscht.

Seit Beginn dieses Jahres gab es im Ortszentrum von Altmünster mehrere schwere Schäden an öffentlichen und privaten Einrichtungen.

- Beim Pfarramt wurden mehrere Fenster eingeworfen und eine Standlaterne beschädigt

- Bei der Stockschützenhalle wurden Fenster eingeschlagen und eine Mauerabdeckung beschädigt.

- Weiters wurden laut Polizei wahllos Schneestangen ausgerissen, an einem Privathaus wurde eine Mauerabdeckung beschädigt und auf einer Baustelle wurden Paletten mit Baumaterial in eine Böschung geworfen.



Drei Burschen und ein Mädchen verdächtig

"Nach Erhebungen durch Beamte der PI Altmünster konnten nun ein 17-Jähriger, ein 15-Jähriger, eine 13-Jährige und ein ebenfalls 13-jähriger Bursch, alle aus dem Bezirk Gmunden, als Täter ausgeforscht werden, welche gemeinsam die Sachbeschädigungen begangen haben", so die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 6.200 Euro.

Die Teenager wurden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Wels und Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt.

