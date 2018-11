Traktor wollte K.I.T.T. sein, fuhr selbst aus der Garage

Wer kennt ihn nicht mehr! K.I.T.T., der selbst fahrende und sprechende Flitzer, der in der US-Actionserie Knight Rider Michael Knight alias David Hasselhoff stets aus brenzligen Lagen befreite. Fast in allen Haushalten flimmerte das Kultauto in den 80er Jahren über die TV-Bildschirme.

Jetzt, mehr als 30 Jahre danach, fühlte sich offenbar ein Traktor vom einstigen TV-Helden inspiriert.

Denn auf einem Bauernhof in St. Johann/Wimberg (Bez. Rohrbach) fuhr das Fahrzeug Dienstagabend gegen 21.40 Uhr plötzlich selbst los.

Durch einen lauten Knall wurden die Bewohner des Hofs aufgeschreckt. Als sie nachschauten, stand der brennende Traktor vor der Garage.

Dabei hatte der Landwirt das Fahrzeug zuvor in einer rund 30 Meter entfernten Scheune abgestellt.

Die Erklärung: Durch einen Batterie-Kurzschluss startete sich der Traktor selbst, durchbrach das Scheunentor und krachte schließlich gegen die an das Wohnhaus angrenzende Garage. Unmittelbar danach ging er in Flammen auf.

Hofbesitzer zog Traktor von Garage weg

Der 46-jährige Hofbesitzer handelte sofort und zog den brennenden Traktor von der Garage weg, damit die Flammen nicht auf das Gebäude übergriffen.

Die Feuerwehr rückte mit 24 Mann an und konnte den Brand rasch löschen. Von K.I.T.T., ähm vom Traktor, blieb nicht viel übrig. Er brannte komplett aus.

