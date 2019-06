Trio beim Versuch in Haus einzubrechen überrascht

Das war wohl nix! Beim Einbruchsversuch überrascht. Dabei hatte einer der drei Köpfe der Bande das Haus noch im Vorfeld genau ausgekundschaftet, es extra ausgesucht, weil es so weit abseits liegt und völlig alleingelassen wirkte.

Zur Geschichte:

Ein 25-Jähriger, ein 26-Jähriger (beide aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems) und ein 20-Jähriger (Bezirk Linz-Land) versuchten Samstagabend in ein Einfamilienhaus in Ried im Traunkreis (Bez. Kirchdorf/K.) einzusteigen.

Durch die Haustüre gelangte das Trio erst ins Innere des Hauses. Da die Vorraumtür aber versperrt war, probierten die drei ihr Glück an der Hinterseite des Hauses. Dort mussten sie erst ein Flügeltor öffnen, um zum Haus vordringen zu können. Nachdem der älteste von Ihnen fest gegen das Tor trat, gelang das auch.

Täter sahen offenbar Zeugen



Doch im Vorhof nahmen die drei offenbar eine Person wahr. Sie flüchteten. Die Polizei konnte die Jugendlichen schließlich noch auf einem Forstweg abpassen und festnehmen.

Der 26-Jährige verhielt sich bei der Festnahme "äußerst aggressiv". Alle drei zeigten sich bei der Einvernahme aber geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

