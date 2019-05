Nach Hochwasser-Alarm folgt "Hitze-Warnung"

Regen, Regen und nochmals Regen. Der Mai war wetterstatistisch zu nass, trüb und kalt. Hochwasserwarnungen im Bereich des Inns, der Steyr und Teilen der Donau standen vergangene Woche an der Tagesordnung.

In Schärding wurde die Vorwarnstufe dann auch erreicht. Die 5,2 Meter Marke wurde überschritten, die Feuerwehr war in Alarmbereitschaft. Auch in Steyr war die Situation in den letzten Tagen angespannt.

Die Vorwarnstufe von 4,80 Metern wurde überschritten. Mittwochabend stiegen die Pegelstände weiter an, weshalb im Stadtgebiet von Steyr der Enns- und Ortskai wegen Hochwassergefahr gesperrt wurden. In der Nacht auf Donnerstag wurde schließlich die fünf Meter Marke kurzzeitig überschritten.

Schwitzen wir bald bei 30 Grad?

Donnerstag lag der Wasserstand bei 4,90 Metern. Dass es erneut zu einem größeren Anstieg der Wassermengen kommt, damit ist in den nächsten Tagen aber nicht zu rechnen. Das Wetter soll wieder trockener werden.

Laut Wetterexperten der UMBIMET soll das Italientief der vergangen Tage ab Freitag Geschichte sein. Ein Ableger des Azorenhochs übernimmt für einige Tage das Zepter. Dazu strömt von der Iberischen Halbinsel immer wärmere Luft heran. Die ersten 30 Grad des Jahres sollen nicht lange auf sich warten lassen – auch Oberösterreich könnte schon ab Sonntag an der 30 Grad Marke kratzen.

