Die Insassen dieses Pkw wurden nur leicht verletzt

Unglaubliches Glück im Unglück hatten zwei Insassen eines Pkw in Eferding. Das Auto wurde von einer Garnitur der Linzer Lokalbahn erfasst und zwischen Zug und einem Masten eingeklemmt, doch sie wurden nur leicht verletzt.

Der Wagen wurde am Bahnübergang in der Schachinger Straße vom Triebwagen der Linzer Lokalbahn erfasst. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch gegenstand von Ermittlungen. Beide Autoinsassen konnten das Wrack mit relativ leichten Verletzungen verlassen, so das Rote Kreuz gegenüber dem "ORF Oberösterreich".

Beide wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Wels gebracht. Die Aufräumarbeiten auf der Bahnstrecke dauerten rund zweieinhalb Stunden.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)