Unglaublich! Christbaum ist da und es hat 25 Grad

Punsch trinken und Kekserl essen bei spätsommerlichen Temperaturen? Aktuell schaut's ganz danach aus. An die 25 Grad zeigte das "Heute"-Thermometer Dienstagvormittag an. Unglaublich!

Absoluter Rekord-Wert für diese Jahreszeit. "Und sehr angenehm um draußen zu Arbeiten", freuten sich die Mitarbeiter der Linz AG, die am Montag den Christbaum am Linzer Hauptplatz aufstellten.

Normalerweise Bibber-Wetter

Daten, die die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für "Heute" ausgehoben hat, zeigen: In den letzten zehn Jahren war es nur 2008 annähernd so warm. 23,5 Grad hatte es am 5. November laut ZAMG-Wetterstation in Linz.

Die Tiefstwerte der letzten Jahre zeigen, mit welchem Schmuddel-Wetter wir uns üblicherweise um diese Jahreszeit herumschlagen:

● 5,7 Grad in 2016

● 8,6 Grad im Jahr 2012

● 9,5 Grad in 2007

Noch ist es zu früh, Prognosen darüber abzugeben, ob wir heuer mit weißen Weihnachten rechnen können...

