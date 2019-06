Großeinsatz 14. Juni 2019 09:40; Akt: 14.06.2019 09:44 Print

Verletzte bei Frontalcrash von Schulbus mit Lkw

Schwerer Unfall am Freitag in der Früh in Vorchdorf (Bez. Gmunden). Ein Schulbus krachte frontal mit einem Lkw zusammen. Es gab drei Verletzte.