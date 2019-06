Heftig! Schüler rechnet in Video mit seiner Schule ab

Damit hatte wohl kaum einer im Saal gerechnet. Thomas Neuner, Sprecher einer Maturaklasse, holte in seiner Abschlussrede zum Rundum Schlag aus – ein Video davon gibt es jetzt auf Youtube.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Vor Schülern, Eltern und Lehrern – unter den Gästen war auch der Welser Bürgermeister Andreas Rabl – sparte der Absolvent nicht mit Kritik an den Lehrern, sprach von demotivierten Pädagogen, die ohne jegliche Erklärung Power-Point Präsentationen an die Wand spielen würden, den Stoff in der nächsten Stunde dann aber abprüfen würden.

Neuner ging bei dem Auftritt Mitte Juni noch etwas weiter, deutete in seiner Rede – "einem Brief an die HTL" – auch einen Zusammenhang zwischen der Atmosphäre in der Schule und vier Selbstmorden an.

Das sagt der Direktor

Gegenüber Medien gab er an, er wollte aufrütteln. Es wäre seine einzige Möglichkeit gewesen, seine Meinung öffentlich kundzutun – in der Hoffnung, dass sich etwas ändere.

Schuldirektor Bertram Geigl erfuhr von dem Auftritt erst später. Er hatte zum Zeitpunkt der Rede in einer anderen Schule Maturavorsitz. Erklärte aber, dass die "pauschal angelegte Rede ein falsches Bild von der Schule und dem Lehrerteam" zeichne.

Die erwähnten Suizide bestätigte der Direktor, fügte an, dass die Schule über ein gut ausgebautes psychosoziales Netzwerk, das Anonymität gewährleiste, verfüge.

