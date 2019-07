Vier Farben: OÖ "fliegt" auf Einhorn-Schokolade

Schokoladen-Hersteller "Ritter Sport" brachte schon vor einigen Jahren eine Einhorn-Schokolade auf den Markt. Und die Limited Edition war damals DER Renner. Schon am ersten Verkaufstag legte die Sonder-Tafel den Onlineshop lahm. Noch in der selben Nacht waren alle ausverkauft.

Und nun wird das Fabelwesen aus Schokolade erstmals auch in OÖ hergestellt. Genauer gesagt in der "Frucht und Sinne" Schokomanufaktur aus Frankenmarkt (Bez. Vöcklabruck). Und vorweg gleich das Wichtigste: Sie ist nicht ausverkauft.

Vor eineinhalb Jahren starteten das Ehepaar Thomas (41) und Christina (38) Kibler mit der ersten Einhorn-Schokolade. "Auf die Idee hat uns unsere Tochter gebracht. Sie ist ein totaler Einhornfan", erzählt die Chefin im "Heute"-Gespräch.

Optisch ein echter Hingucker



Und auch optisch ist die Schokolade ein echter Hingucker. Ähnlich wie bei einem Regenbogen besteht die Sonder-Schoki aus vier Farben. Grün steht für Kiwi, rot für Himbeere, orange kommt von der Marille und die blaue Farbe von der Heidelbeere.

"Diese Technik ist nicht so einfach. Wir müssen für die Herstellung einen anderen Düsenkopf verwenden. Aber wir haben es geschafft", freut sich Kibler.

Nach rund drei Tagen, ist die bunte Schokolade, die passend in einem rosa Papier verpackt ist, fertig zum Verspeisen. "Wir entziehen den gefrorenen Früchten ein Eis. Die Frucht bleibt immer gefroren. Und dadurch ist es möglich, dass die Farben so erhalten bleiben", so Thomas Kibler.

20.000 fertige Einhorn-Tafeln sind bislang bereits in Frankenmarkt aus der Maschine "geflogen". Eine Packung (50 Gramm) kostet übrigens 3,2 Euro.

Schleckermäuler sind in der Schokomanufaktur in Frankenmarkt ohnehin bestens aufgehoben. Insgesamt werden dort 20 Tonnen Schokolade pro Jahr verarbeitet.

Es gibt 60 verschiedene süße Produkte. Unter anderem auch ganz ausgefallene Sorten wie hellen Spargel.

Wer nun Lust bekommen hat, kann gleich hier seine Lieblingssorte bestellen.

