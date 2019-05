Waffenverbotszone rund um Welser Problem-Disco

Gewaltdelikte und Waffenfunde, die Welser Problemdisco war in den vergangenen beiden Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Nun will die Polizei mit einer weiteren Maßnahme versuchen, die Probleme in den Griff zu bekommen.

Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner erklärte nach einer "Aktion Scharf" vor der Disco in der Krone: "Wir haben Schlagringe, Schlagstöcke, Messer, Gaspistolen und andere Gegenstände gefunden und deshalb um eine Verhängung einer Waffenverbotszone angesucht!"

Und Hübner bekommt Unterstützung von der Politik. Sicherheitsreferent und Vize-Bürgermeister Gerhard Kroiß: "Offensichtlich lernen weder die Gäste noch die Betreiber etwas dazu. In der derzeitigen Form stellt die Disco eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar. Die Stadt unternimmt in Absprache mit der Polizei alles, was gesetzlich möglich ist, um für größtmögliche Sicherheit für die Anrainer zu sorgen."

Die Waffenverbotszone soll schon im Mai in Kraft treten und vorerst drei Monate lang gelten. Allerdings kann sie verlängert werden, wie es übrigens auch in Linz passiert ist.

