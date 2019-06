Wasserqualität von OÖ Badeseen ist top

Das Land ließ 40 Badestellen in OÖ auf ihre Keimbelastung hin testen. Ergebnis: 29 weisen eine "ausgezeichnete" Badewasserqualität auf.

So macht Baden spaß! Auch die Badestellen an oö. größtem See, dem Attersee sind nahezu keimfrei. (Bild: OÖ Tourismus/Ralf Hochhauser)