Wegen 50 Cent! Bub (12) mit einem Messer bedroht

Es ist eine unglaubliche Geschichte: Ein 12-Jähriger aus Linz war am Mittwoch gegen 17.45 Uhr am Lunaplatz in der Solar City unterwegs. Plötzlich wurde er von einem ihm unbekannten Jugendlichen gefragt, ob er ihm 50 Cent geben könne.

Der 12-jährige Bub verneinte das allerdings, weil er kein Geld bei sich hatte. Der Unbekannte wollte dann, dass er mit ihm zur nahe gelegenen Straßenbahn-Haltestelle mitkommen soll. Der Bub weigerte sich aber und sagte, dass er ihn in Ruhe lassen solle.

Dann passierte laut Polizei die skrupellose Tat: Der unbekannte Täter zückte ein Messer mit eingezogener Klinge und drückte den 12-Jährigen gegen die Glasfront eines Geschäftes.

Als die Straßenbahn einfuhr, ergriff der unbekannte Täter allerdings plötzlich die Flucht.

Laut Angaben des 12-Jährigen war der Täter etwa 15 Jahre alt, zwischen 160 und 170 cm groß und alkoholisiert.

(gs)